Топгенерал США пояснив, чому в пріоритеті ППО, а не F-16: У росіян сотні літаків

Генерал США Марк Міллі заявив, що наразі основною потребою ЗСУ у наступі є протиповітряна оборона та розмінування, а не отримання новітніх винищувачів F-16. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США сказав про це під час пресбрифінгу.

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"Десять F-16 коштують $2 млрд, росіяни мають сотні літаків четвертого та п’ятого поколінь. Отже, якщо вони [українці] намагатимуться зрівнятися з росіянами один до одного або навіть, знаєте, два до одного, ви говорите про велику кількість літаків", – сказав Міллі.

Він зазначив, що це займе роки на навчання пілотів, технічне обслуговування та отримання відповідного рівня фінансової підтримки.

"Ви говорите про набагато більше мільярдів доларів, ніж було згенеровано", – зауважив генерал.

Для України використання ППО є "найбільш ефективним, результативним та рентабельним" способом отримати контроль над повітряним простором, зазначив Міллі.

За його словами, це важливо для захисту українських штурмових сил від повітряної підтримки російської армії та ударних гелікоптерів РФ, і Україна може їм протидіяти.

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Міллі заявив, що втрати українських сил наразі обумовлені не стільки російською авіацією, скільки російськими мінними полями, котрі "вкриті прямим вогнем" російських антитанкових загонів.

Генерал назвав головним – зосередитись на протиповітряній обороні, артилерії далекої та малої дальності, а потім включити в процес українських інженерів та обладнання для розмінування.

"Це те, що їм потрібно. Ось чого вони хочуть. Це те, що вони просять. Коли я розмовляю із [головнокомандувачем ЗСУ] Залужним, він саме про це просить", – підсумував Міллі.

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