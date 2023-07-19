UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Топ-генерал США объяснил, почему в приоритете ПВО, а не F-16: У россиян сотни самолетов

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 00:16
Топ-генерал США объяснил, почему в приоритете ПВО, а не F-16: У россиян сотни самолетов - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)Г

Генерал США Марк Милли заявил, что в настоящее время основной потребностью ВСУ в наступлении является противовоздушная оборона и разминирование, а не получение новейших истребителей F-16. Глава Объединенного комитета начальников штабов США сказал об этом во время пресс-брифинга.

"Десять F-16 стоят $2 млрд, у россиян есть сотни самолетов четвертого и пятого поколений. Следовательно, если они [украинцы] будут пытаться сравниться с россиянами друг к другу или даже, знаете, два к одному, вы говорите о большом количестве самолетов", – сказал Милли.

Он отметил, что это займет годы на обучение пилотов, техническое обслуживание и получение соответствующего уровня финансовой поддержки.

"Вы говорите о гораздо больше миллиардов долларов, чем было сгенерировано", – заметил генерал.

Для Украины использование ПВО является "наиболее эффективным, результативным и рентабельным" способом получить контроль над воздушным пространством, отметил Милли.

По его словам, это важно для защиты украинских штурмовых сил от воздушной поддержки российской армии и ударных вертолетов РФ, и Украина может им противодействовать.

Читайте также: Наступление ВСУ "далеко от провала", есть значительные силы в резерве – генерал Милли

Милли заявил, что потери украинских сил сейчас обусловлены не столько российской авиацией, сколько российскими минными полями, "покрытыми прямым огнем" российских антитанковых отрядов.

Генерал назвал главным – сосредоточиться на противовоздушной обороне, артиллерии далекой и малой дальности, а затем включить в процесс украинских инженеров и оборудование для разминирования.

"Это то, что им нужно. Вот чего они хотят. Это то, что они просят. Когда я разговариваю с [главнокомандующим ВСУ] Залужным, он именно об этом просит", – подытожил Милли.

Читайте также: У ВСУ есть инициатива на Купянском направлении, россияне безуспешно наступают – Минобороны

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвоистребителивоенная помощьf-16рамштайнМарк Милли
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 