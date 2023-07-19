Топ-генерал США объяснил, почему в приоритете ПВО, а не F-16: У россиян сотни самолетов

Генерал США Марк Милли заявил, что в настоящее время основной потребностью ВСУ в наступлении является противовоздушная оборона и разминирование, а не получение новейших истребителей F-16. Глава Объединенного комитета начальников штабов США сказал об этом во время пресс-брифинга.

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"Десять F-16 стоят $2 млрд, у россиян есть сотни самолетов четвертого и пятого поколений. Следовательно, если они [украинцы] будут пытаться сравниться с россиянами друг к другу или даже, знаете, два к одному, вы говорите о большом количестве самолетов", – сказал Милли.

Он отметил, что это займет годы на обучение пилотов, техническое обслуживание и получение соответствующего уровня финансовой поддержки.

"Вы говорите о гораздо больше миллиардов долларов, чем было сгенерировано", – заметил генерал.

Для Украины использование ПВО является "наиболее эффективным, результативным и рентабельным" способом получить контроль над воздушным пространством, отметил Милли.

По его словам, это важно для защиты украинских штурмовых сил от воздушной поддержки российской армии и ударных вертолетов РФ, и Украина может им противодействовать.

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Милли заявил, что потери украинских сил сейчас обусловлены не столько российской авиацией, сколько российскими минными полями, "покрытыми прямым огнем" российских антитанковых отрядов.

Генерал назвал главным – сосредоточиться на противовоздушной обороне, артиллерии далекой и малой дальности, а затем включить в процесс украинских инженеров и оборудование для разминирования.

"Это то, что им нужно. Вот чего они хотят. Это то, что они просят. Когда я разговариваю с [главнокомандующим ВСУ] Залужным, он именно об этом просит", – подытожил Милли.

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