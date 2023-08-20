Резников анонсировал очередной Рамштайн: когда состоится и ключевые вопросы

Министр обороны Алексей Резников в интервью журналистке Андриане Кучер анонсировал новый Рамштайн. Предварительно, он состоится с 17 по 24 сентября в формате офлайн.

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По словам главы Минобороны, ключевые вопросы на Рамштайн-15 существенно не изменятся – приоритетом номер один останется усиление украинской противовоздушной обороны.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос – это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь – это бронетехника всех видов", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль Рамштайна снизилась, Резников сказал: "Нет, так категорически нельзя говорить".

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