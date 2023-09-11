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Міністр оборони вперше поговорив з главою Пентагону: фронт, військова допомога та Рамштайн

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 19:30
Міністр оборони вперше поговорив з главою Пентагону: фронт, військова допомога та Рамштайн - Фото
Рустем Умєров (Фото: EPA)
доповнено

Міністр оборони Рустем Умєров та його колега зі США Ллойд Остін уперше провели телефонну розмову: обговорили військову допомогу та майбутню зустріч формату Рамштайн. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

Під час розмови Остін привітав Умєрова з призначенням та підтвердив непохитну підтримку США для України.

Глава Пентагону надав Умєрову оновлену інформацію про зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з українським колегою щодо пріоритетів підтримки безпосередніх потреб України на полі бою та вимог до можливостей у довгостроковій перспективі.

Також посадовці обговорили порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України Рамштайн.

Вона має відбутись наступного тижня, повідомили у Пентагоні.

Умєров повідомив, що поінформував Остіна про останні події на передовій.

  • Умєрова призначили міністром оборони 6 вересня.
  • У виступі перед Верховною Радою він наголосив на важливості вдосконалення роботи військово-лікарських комісій, цифровізації, збільшення оборонних контрактів тощо.
  • "У моїй філософії — корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами жодних перемовин не ведуть" – повний виступ Умєрова можна прочитати тут.

Читайте також: Зеленський представив генералам нового міністра оборони Умєрова

Артем Джеріпа
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