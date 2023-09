Міністр оборони вперше поговорив з главою Пентагону: фронт, військова допомога та Рамштайн

Міністр оборони Рустем Умєров та його колега зі США Ллойд Остін уперше провели телефонну розмову: обговорили військову допомогу та майбутню зустріч формату Рамштайн. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

Під час розмови Остін привітав Умєрова з призначенням та підтвердив непохитну підтримку США для України.

Глава Пентагону надав Умєрову оновлену інформацію про зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з українським колегою щодо пріоритетів підтримки безпосередніх потреб України на полі бою та вимог до можливостей у довгостроковій перспективі.

Також посадовці обговорили порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України Рамштайн.

Вона має відбутись наступного тижня, повідомили у Пентагоні.

Умєров повідомив, що поінформував Остіна про останні події на передовій.

Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.



Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.



Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.



Grateful to ?? for their support and contribution to ?? victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E