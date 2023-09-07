Зеленський представив генералам нового міністра оборони Умєрова

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова на зустрічі з командуванням Сил безпеки та оборони України.

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Зеленський порадив Умєрову проводити глибоке реформування та робити конкретні кроки "швидко", інакше термін довіри може сплисти.

"Я не думаю, що є багато часу. Тому що зустрічають завжди з оплесками, а проводжають по-різному. І тому якщо глибоко реформувати й робити конкретні кроки, я б радив робити це швидко, інакше цей термін у сенсі довіри може піти", – сказав президент.

Він зазначив, що потрібна нова суб'єктність Міноборони – відомства, яке відповідає за координацію всього сектору оборони.

"Український воїн – це ключовий пріоритет Сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності Сил оборони – отже, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього: від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська", – сказав Зеленський.

За його словами, потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: "Люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави".

Зеленський зауважив, що Сили оборони мають "найбільший у світі" досвід успішного захисту в сучасній війні, а все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, державу та безпеку партнерів України.

"Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього: від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів", – наголосив президент.

Він зазначив, що потрібно більше довіри до рішень, закупівель, постачання та довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України.

"Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити", – наголосив президент.

ДОВІДКА.



Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання. Рустем Умєров – народний депутат IX скликання від партії Голос , був головою Фонду держмайна з вересня 2022 року. До цього був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

Умєрова призначили міністром оборони 6 вересня.

У виступі перед Верховною Радою він наголосив на важливості вдосконалення роботи військово-лікарських комісій, цифровізації, збільшення оборонних контрактів тощо.

"У моїй філософії — корупціонери прирівнюються до терористів. А з терористами жодних перемовин не ведуть" – повний виступ Умєрова можна прочитати тут.

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