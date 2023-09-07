Зеленский представил генералам нового министра обороны Умерова

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Рустема Умерова на встрече с командованием Сил безопасности и обороны Украины.

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Зеленский посоветовал Умерову проводить глубокое реформирование и делать конкретные шаги быстро, иначе срок доверия может истечь.

"Я не думаю, что есть много времени. Потому что встречают всегда с аплодисментами, а провожают по-разному. И поэтому, если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро, иначе этот термин в смысле доверия может уйти", – сказал президент.

Он отметил, что нужна новая субъектность Минобороны – ведомства, отвечающего за координацию всего сектора обороны.

"Украинский воин – это ключевой приоритет Сил обороны. Если для блага и стойкости воина нужны изменения в деятельности Сил обороны – значит, такие изменения должны быть мгновенными. Это касается всего: от бюрократических процедур, отнимающих время и энергию воинов, до обеспечения наших воинов. "Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть отменена, должна быть отменена. Каждая вещь, которая может сохранить жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска", – сказал Зеленский.

По его словам, нужна новая философия отношения к украинским воинам: "Люди – это не затратный материал. Их время и силы – это ценность государства".

Зеленский заметил, что Силы обороны имеют "самый большой в мире" опыт успешной защиты в современной войне, а все, что дает такая защита, должно работать на каждого украинского воина, государство и безопасность партнеров Украины.

"Этим нужно заниматься. Целенаправленно. Это касается всего: от тренировки воинов до медицинского обеспечения бригад, от обеспечения боя до коммуникации с родными наших воинов", – сказал президент.

Он отметил, что нужно больше доверия к решениям, закупкам, поставкам и доверию к коммуникации между подразделениями и необходимыми им звеньями системы обороны Украины.

"Уверен, что Рустем Умеров способен обеспечить это", – подчеркнул президент.

СПРАВКА.



Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.



Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.



У политика – крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос , был председателем Фонда госимущества с сентября 2022 года. До этого был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.Умеров являлся членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.У политика – крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.

Умеров был назначен министром обороны 6 сентября.

В выступлении перед Верховной Радой он отметил важность усовершенствования работы военно-врачебных комиссий, цифровизации, увеличения оборонных контрактов и т.д.

"В моей философии – коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут" – полное выступление Умерова можно прочитать здесь.

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