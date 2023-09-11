Министр обороны впервые побеседовал с главой Пентагона: фронт, военная помощь и Рамштайн

дополнено

Министр обороны Рустем Умеров и его коллега из США Ллойд Остин впервые провели телефонный разговор: обсудили военную помощь и предстоящую встречу формата Рамштайн. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ходе разговора Остин поздравил Умерова с назначением и подтвердил непреклонную поддержку США для Украины.

Глава Пентагона предоставил Умерову обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с украинским коллегой по поводу приоритетов поддержки непосредственных потребностей Украины на поле боя и требований к возможностям в долгосрочной перспективе.

Также чиновники обсудили повестку дня встречи Контактной группы по обороне Украины Рамштайн.

Она должна состояться на следующей неделе, сообщили в Пентагоне.

Умеров сообщил, что проинформировал Остина о последних событиях на передовой.

Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.



Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.



Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.



Grateful to ?? for their support and contribution to ?? victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E — Rustem Umerov (@rustem_umerov) September 11, 2023

Умеров был назначен министром обороны 6 сентября.

В выступлении перед Верховной Радой он отметил важность усовершенствования работы военно-врачебных комиссий, цифровизации, увеличения оборонных контрактов и т.д.

"В моей философии – коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут" – полное выступление Умерова можно прочитать здесь.

Читайте также: Зеленский представил генералам нового министра обороны Умерова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.