Министр обороны впервые побеседовал с главой Пентагона: фронт, военная помощь и Рамштайн

Министр обороны Рустем Умеров и его коллега из США Ллойд Остин впервые провели телефонный разговор: обсудили военную помощь и предстоящую встречу формата Рамштайн. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

В ходе разговора Остин поздравил Умерова с назначением и подтвердил непреклонную поддержку США для Украины.

Глава Пентагона предоставил Умерову обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с украинским коллегой по поводу приоритетов поддержки непосредственных потребностей Украины на поле боя и требований к возможностям в долгосрочной перспективе.

Также чиновники обсудили повестку дня встречи Контактной группы по обороне Украины Рамштайн.

Она должна состояться на следующей неделе, сообщили в Пентагоне.

Умеров сообщил, что проинформировал Остина о последних событиях на передовой.

Had substantive conversation with @SecDef Lloyd Austin.



Discussed Ukraine’s urgent needs and the upcoming Ramstein meeting.



Briefed my colleague on the recent developments at the frontline.



Grateful to ?? for their support and contribution to ?? victory. pic.twitter.com/gcqPaJgE8E