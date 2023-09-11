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Министр обороны впервые побеседовал с главой Пентагона: фронт, военная помощь и Рамштайн

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 19:30
Министр обороны впервые побеседовал с главой Пентагона: фронт, военная помощь и Рамштайн - Фото
Рустем Умеров (Фото: EPA)
дополнено

Министр обороны Рустем Умеров и его коллега из США Ллойд Остин впервые провели телефонный разговор: обсудили военную помощь и предстоящую встречу формата Рамштайн. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

В ходе разговора Остин поздравил Умерова с назначением и подтвердил непреклонную поддержку США для Украины.

Глава Пентагона предоставил Умерову обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с украинским коллегой по поводу приоритетов поддержки непосредственных потребностей Украины на поле боя и требований к возможностям в долгосрочной перспективе.

Также чиновники обсудили повестку дня встречи Контактной группы по обороне Украины Рамштайн.

Она должна состояться на следующей неделе, сообщили в Пентагоне.

Умеров сообщил, что проинформировал Остина о последних событиях на передовой.

  • Умеров был назначен министром обороны 6 сентября.
  • В выступлении перед Верховной Радой он отметил важность усовершенствования работы военно-врачебных комиссий, цифровизации, увеличения оборонных контрактов и т.д.
  • "В моей философии – коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут" – полное выступление Умерова можно прочитать здесь.

Читайте также: Зеленский представил генералам нового министра обороны Умерова

Артём Джерипа
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