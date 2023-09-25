RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

NYT пише, що перші танки Abrams вже в Україні. Зеленський підтвердив

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 14:03
NYT пише, що перші танки Abrams вже в Україні. Зеленський підтвердив - Фото
Танк Abrams М1А1 (Фото: Flickr)
оновлено

Американська газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників у сфері оборони пише, що перша партія танків Abrams, обіцяних Україні адміністрацією президента Джо Байдена, вже на полі бою. Президент Володимир Зеленський підтвердив це.

Співрозмовники журналістів зазначили, що про прибуття "Абрамсів" в Україну стало відомо в суботу, 23 вересня.

Більше танків буде відправлено у найближчі місяці, додали джерела. Вони зазначили, що ті танки, які були відправлені в Україну два дні тому, були першими з 31 одиниці, які адміністрація Байдена пообіцяла надіслати українським Силам оборони.

Пізніше Зеленський у своєму Telegram підтвердив, що танки Abrams "вже в Україні й готуються підсилити наші бригади".

На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2.

Байден 22 вересня заявив, що перша партія цих танків прибуде до України вже "наступного тижня".

На відкритті наради у форматі Рамштайн глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що обіцяні американські танки Abrams "невдовзі будуть в Україні". Ця заява пролунала 19 вересня.

  • 7 серпня США схвалили відправлення першої партії танків Abrams до України, було заявлено, що вони надійдуть до початку осені.
  • Politico з посиланням на джерела у Пентагоні заявляло, що Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, а на Заході сподіваються, що машини допоможуть у наступі.

Читайте також: Конгрес США схвалить $24 млрд для України, попри розбіжності – CNN

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогаabramsтанк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 