NYT пише, що перші танки Abrams вже в Україні. Зеленський підтвердив

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Американська газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників у сфері оборони пише, що перша партія танків Abrams, обіцяних Україні адміністрацією президента Джо Байдена, вже на полі бою. Президент Володимир Зеленський підтвердив це.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що про прибуття "Абрамсів" в Україну стало відомо в суботу, 23 вересня.

Більше танків буде відправлено у найближчі місяці, додали джерела. Вони зазначили, що ті танки, які були відправлені в Україну два дні тому, були першими з 31 одиниці, які адміністрація Байдена пообіцяла надіслати українським Силам оборони.

Пізніше Зеленський у своєму Telegram підтвердив, що танки Abrams "вже в Україні й готуються підсилити наші бригади".

На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2.

Байден 22 вересня заявив, що перша партія цих танків прибуде до України вже "наступного тижня".

На відкритті наради у форматі Рамштайн глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що обіцяні американські танки Abrams "невдовзі будуть в Україні". Ця заява пролунала 19 вересня.

7 серпня США схвалили відправлення першої партії танків Abrams до України, було заявлено, що вони надійдуть до початку осені.

Politico з посиланням на джерела у Пентагоні заявляло, що Україна може отримати першу партію американських танків M1 Abrams вже в середині вересня, а на Заході сподіваються, що машини допоможуть у наступі.

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