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Конгрес США схвалить $24 млрд для України, попри розбіжності – CNN

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 20:36
Конгрес США схвалить $24 млрд для України, попри розбіжності – CNN - Фото
Майкл Маккол (Фото: ЕРА)

Журналісти CNN пишуть, що Конгрес США підтримає виділення додаткового фінансування для України у розмірі 24 млрд доларів, навіть попри наявність розбіжностей. Про це заявив республіканець Майкл Маккол після зустрічі президента Володимира Зеленського з конгресменами у Вашингтоні.

"Звичайно, я маю на увазі, що їм це (додаткове фінансування від США. – Ред.) потрібно, і вони (українці. – Ред.) це отримають", – сказав Маккол.

29 депутатів-республіканців у США 10 серпня підписали відкритий лист із закликом не виділяти Україні пакет допомоги на $24 млрд. Щонайменше доти, доки вони не отримають задовільні відповіді на запитання про те, як використовуються гроші і як проходить наступ ЗСУ. 

Водночас 30 депутатів від Республіканської партії США відхилили запит Білого дому на надання нового пакету допомоги Україні, повідомляє газета The Wall Street Journal.

Під цим листом залишили підписи 23 члени палати представників та шестеро сенаторів. Видання зазначає, що навіть невеликої групи незгодних депутатів буде достатньо для того, щоб заблокувати подальші постачання зброї Україні.

Речник Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Кевін Маккарті під час сьогоднішньої зустрічі з Зеленським висловив деяке розчарування адміністрацією президента США Джо Байдена, сказавши, що їм необхідно побачити план перемоги, підзвітність тощо для того, аби збільшити обсяг військової допомоги.

Проте, на його переконання, він зможе привернути на свій бік республіканців, скептично налаштованих щодо збільшення допомоги й постачань для України.

  • Сьогодні Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, туди увійдуть значні засоби ППО, боєприпаси для HIMARS.

Читайте також: Якщо Україна перестане отримувати допомогу, вона програє: Зеленський – конгресменам США

Мілана Головань
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