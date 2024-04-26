США готовят самый большой пакет для ВСУ на $6 млрд, но оружие прибудет не скоро – Politico

Бойові винищувачі F-16 на навчаннях Air Defender 2023, США (фото - EPA-EFE - RONALD WITTEK)

США вносят "последние штрихи" в один из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Сил обороны на сумму $6 млрд. Но речь идет о помощи в долгосрочной перспективе, а не о быстрых поставках. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

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По словам одного из официальных лиц и третьего лица, знакомого с планом, пакет будет включать в себя системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

По данным издания, оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение ближайших нескольких лет, поскольку это не помощь из имеющихся запасов – деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования.

Ожидается, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит о новой помощи во время "Рамштайна-21".

23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования для союзников: Украины, Израиля и Тайваня.

24 апреля закон о помощи Украине почти $61 млрд подписал Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд. Накануне CNN писало, что там будут ATACMS. Зеленский тоже говорил, что Украина и США окончательно достигли договоренностей насчет дальнобойных ракет ATACMS.

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