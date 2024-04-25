Зеленский озвучил ожидания Украины от "Рамштайна-21"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, о чем пойдет речь на 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 26 апреля. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Будем говорить, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке", – сказал лидер страны.

По его мнению, политически Украина "уже сработала" для поддержки. Сейчас нужно сработать и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.

"Благодарю все страны, которые в это время приняли свои новые решения для помощи Украине, наших воинов, наши города и громады. Спасибо каждому, кто помогает", – добавил Зеленский.

19 марта в Минобороны сообщили о результатах 20-го заседания "Рамштайна", в частности, партнеры пообещали предоставление пакетов помощи Украине с боеприпасами, ракетами и беспилотниками.

23 апреля в Пентагоне заявили, что 21-е заседание "Рамштайн" состоится 26 апреля в онлайн-формате с участием главы Минобороны США.

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