Зеленський озвучив очікування України від "Рамштайну-21"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, про що йтиметься на 21-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 26 квітня. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Будемо говорити, зокрема, про те, як найшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень щодо американської підтримки", – сказав лідер країни.

На його думку, політично Україна "вже спрацювала" заради підтримки. Нині потрібно спрацювати й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, й щодо логістики.

"Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає", – додав Зеленський.

19 березня у Міноборони повідомили про результати 20-го засідання "Рамштайну", зокрема, партнери пообіцяли надання пакетів допомоги Україні з боєприпасами, ракетами та безпілотниками.

23 квітня у Пентагоні заявили, що 21-ше засідання "Рамштайн" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі глави Міноборони США.

Читайте також: Зеленський про допомогу від США: Будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах