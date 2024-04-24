Президент Володимир Зеленський відреагував на підписання президентом США Джо Байденом закону про допомогу Україні та заявив, що зараз необідно робити все, щоб "компенсувати пів року, які пройшли у дебатах". Про це український лідер повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями – на всіх рівнях, – щоб оперативно наповнити цей пакет від США саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для HIMARS до необхідної ППО і техніки", – заявив Зеленський.

Український лідер зазначив, що співпраця України та США робить сильнішими обидва народи та всіх партнерів, "увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу".

"Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що російський диктатор Володимир Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що дії Путіна на фронті, удари по енергетиці та інфраструктурі, а також увесь його терор проти українських міст і сіл – все це має мобілізувати світ на більший тиск на РФ.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.

24 квітня закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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