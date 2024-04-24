Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом закона о помощи Украине и заявил, что сейчас необходимо делать все, чтобы "компенсировать полгода, которые прошли в дебатах". Об этом украинский лидер сообщил в вечернем видеообращении.

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"На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями – на всех уровнях, – чтобы оперативно наполнить этот пакет от США именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От ATACMS и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для HIMARS до необходимого ПВО и техники", – заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что сотрудничество Украины и США усиливает оба народа и всех партнеров, "весь мир, который стремится жить по правилам, а не в условиях насилия и хаоса".

"Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать эти полгода, прошедшие в дебатах, в сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что российский диктатор Владимир Путин теперь планирует, мы должны развернуть против него", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что действия Путина на фронте, удары по энергетике и инфраструктуре, а также весь его террор против украинских городов и сел – все это должно мобилизовать мир на большее давление на РФ.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню.

24 апреля закон о помощи Украине подписал Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

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