Кулеба: Восстановление военной поддержки США будет недостаточно для победы над Россией

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Возобновление военной помощи от Соединенных Штатов будет недостаточно, чтобы Украина одержала победу над Россией. Такое мнение в интервью изданию The Guardian высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, союзники Украины должны перейти от "выражения соболезнований и обещаний помочь в восстановлении к предотвращению гибели людей и разрушению страны". Ведь возобновление военной помощи США после месяцев задержки в Конгрессе будет недостаточно для победы над РФ.

"Ни один пакет не остановит россиян. Что остановит россиян — так это единственный фронт всей Украины и всех ее партнеров", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр заявил, что Западу необходимо увеличить производство оружия, как это сделала Украина. По его словам, Россия обстреливает Украину в соотношении примерно десять к одному, тогда как Киеву не хватает систем противовоздушной обороны.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании оборонно-промышленной базы за два года большой войны и чего достиг Запад, я думаю, что что-то не так со стороны Запада. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", – сказал Кулеба.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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