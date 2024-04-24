"Аллилуйя". После решения Сената Кулеба надеется на новый пакет в течение дней или часов

По словам главы МИД, поставки вооружения в Украину – "лишь вопрос логистики"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи для Украины в течение нескольких дней, а может и часов. Об этом он сказал в комментарии британскому изданию The Guardian.

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"Аллилуйя", – сказал Кулеба, комментируя окончательное

"Аллилуйя", – сказал Кулеба, комментируя окончательное голосование Сената США за предоставление финансирования для помощи Украине.

Глава МИД отметил, что поставки нового вооружения на фронт – это "только вопрос логистики". В то же время, по его словам, поставка дополнительного оружия "не сразу" переломит ситуацию на поле боя.

Дипломат сказал, что надеется на обнародование Вашингтоном нового пакета оружия для Украины "в течение дней, а может, и часов".

Кулеба также сообщил, что Украина определила семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые может использовать государство для защиты больших городов за пределами Киева. Восьмая система может поступить из США.

"Я думаю, что в армии США, вероятно, есть один запасной [Patriot]", – сказал он.

Кулеба также похвалил Германию за первый шаг в поставке дополнительных систем ПВО Украине.

20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами одобрила помощь Украине.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.

23 апреля Reuters сообщил, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

24 апреля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий предоставление Украине нового пакета помощи.

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