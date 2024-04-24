"Алилуя". Після рішення Сенату Кулеба сподівається на новий пакет протягом днів або годин

За словами глави МЗС, постачання озброєння до України – "лише питання логістики"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що Білий дім оприлюднить новий пакет військової допомоги для України протягом кількох днів, "а може й годин". Про це він сказав у коментарі британському виданню The Guardian.

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"Алилуя", – сказав Кулеба, коментуючи остаточне

"Алилуя", – сказав Кулеба, коментуючи остаточне голосування Сенату США за надання фінансування на допомогу Україні.

Глава МЗС зазначив, що постачання нового озброєння на фронт – це "лише питання логістики". Водночас за його словами, постачання додаткові зброї "не відразу" переломить ситуацію на полі бою.

Дипломат сказав, що має надію щодо оприлюднення Вашингтоном нового пакета зброї для України "протягом днів, а може, й годин".

Кулеба також повідомив, що Україна визначила сім систем протиповітряної оборони Patriot, які держава може використовувати для захисту великих міст за межами Києва. Восьма система може надійти зі США.

"Я думаю, що в армії США, ймовірно, є один запасний [Patriot]", — сказав він.

Кулеба також похвалив Німеччину за "перший крок" у постачанні додаткових систем ППО Україні.

20 квітня Палата представників Конгресу США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.

23 квітня Reuters повідомив, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

24 квітня Сенат США схвалив законопроєкт, що передбачає надання Україні нового пакета допомоги.

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