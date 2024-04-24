У Байдена розповіли, як розподілятимуть ухвалену Конгресом допомогу Україні

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

США виділять одразу пакети для задоволення негайних оборонних потреб української армії, а потім зосередяться на забезпеченні довгострокової стратегії України щодо відсічі російській агресії. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

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"Щойно президент [Джо Байден] отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які українцям найбільше потрібні зараз", – сказав він.

Потім, за словами Кірбі, упродовж літа та осені США продовжуватимуть діалог з Україною щодо того, якою має бути довгострокова підтримка.

На основі взаємодії будуть адаптовані наступні пакети підтримки України "з метою задоволення цих потреб", уточнив представник Білого дому.

24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт з допомогою Україні. Байден обіцяє підписати його сьогодні, щоб скоріше розпочати передання Україні військової допомоги.

17 квітня 2024 року у Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.

23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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