Зеленський подякував американським сенаторам за допомогу Україні

Президент заявив, що чекає на скоріший підпис Байдена, щоб розблокувати постачання Україні військової техніки якомога швидше

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський подякував американським сенаторам, зокрема, лідеру демократичної більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, за ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням для України.

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"Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", – сказав президент.

На думку Зеленського, ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню зміцнює роль США "як маяка демократії та лідера вільного світу".

Український лідер також висловив вдячність усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та "усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики".

Зеленський додав, що цінує підтримку американського колеги Джо Байдена, чекаючи на швидке підписання тим документа і надання пакета військової допомоги Україні. Раніше у Білому домі заявили, що президент США готовий підписати законопроєкт сьогодні, 24 квітня.

17 квітня 2024 року у Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.

23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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