Зеленский поблагодарил американских сенаторов за помощь Украине
Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов, в частности, лидера демократического большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, за принятие законопроекта с дополнительным финансированием для Украины.
"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших за него партий", – сказал президент.
По мнению Зеленского, принятие законопроекта с помощью Украине, Израилю и Тайваню укрепляет роль США "как маяка демократии и лидера свободного мира".
Украинский лидер также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и "осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики".
Зеленский добавил, что ценит поддержку американского коллеги Джо Байдена, ожидая скорого подписания тем документа и предоставления пакета военной помощи Украине. Ранее в Белом доме заявили, что президент США готов подписать законопроект сегодня, 24 апреля.
- 17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
- 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.
- 22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.
- 23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.
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