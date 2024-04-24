Зеленский поблагодарил американских сенаторов за помощь Украине

Президент заявил, что ждет скорейшую подпись Байдена, чтобы разблокировать поставки Украине военной техники как можно быстрее

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов, в частности, лидера демократического большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, за принятие законопроекта с дополнительным финансированием для Украины.

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"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих проголосовавших за него партий", – сказал президент.

По мнению Зеленского, принятие законопроекта с помощью Украине, Израилю и Тайваню укрепляет роль США "как маяка демократии и лидера свободного мира".

Украинский лидер также поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и "осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики".

Зеленский добавил, что ценит поддержку американского коллеги Джо Байдена, ожидая скорого подписания тем документа и предоставления пакета военной помощи Украине. Ранее в Белом доме заявили, что президент США готов подписать законопроект сегодня, 24 апреля.

17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.

23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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