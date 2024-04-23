У США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд – Reuters

Співрозмовники Reutes зазначили, що пакет допомоги включатиме зброю, яку "можна негайно використовувати на полі бою"

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Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України в розмірі $1 млрд, щойно законопроєкт на $61 млрд схвалить Сенат та підпише американський глава Джо Байден. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на двох американських чиновників.

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Співрозмовники розповіли журналістам інформагентства, що до пакета допомоги ввійдуть транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та протитанкові боєприпаси TOW і Javelin й інше озброєння, яке "можна негайно використовувати на полі бою".

Після підписання українсько-ізраїльського законопроєкту кошти на поповнення американських запасів відновляться. Це зменшить занепокоєння Пентагону щодо використання президентських повноважень на скорочення озброєнь США задля допомоги Україні, зазначають у виданні.

На цьому тлі, за даними Reuters, американські оборонні компанії очікують отримати більше державних контрактів, оскільки війна Росії проти України триває.

17 квітня у Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.

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