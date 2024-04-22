Politico: Наступний пакет США для ЗСУ буде більшим за звичайний і включатиме бронетехніку

Очікується, що Штати відправлять пакет допомоги українським військам одразу після підписання закону Байденом. Попереду ще голосування в Сенаті

БМП Bradley (Фото - Пентагон)

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет військової допомоги для України, який включатиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони, яких потребують українські захисники. Про це пише видання Politico, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

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За даними журналістів, чиновники Міністерства оборони США все ще вносять "останні штрихи" у потенційний новий транш, але вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як Байден підпише закон про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву.

Співрозмовники видання стверджують, що пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі $300 млн.

Ще двоє неназваних чиновників сказали журналістам, що пакет включатиме бронетехніку. Один із співрозмовників стверджує, що частиною вантажу будуть додаткові бойові машини Bradley.

Очікується, що в пакеті також будуть старіші Humvee і бронетранспортери M113, а також ракети, сказав один чиновників США.

Ввечері 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із Байденом. Зокрема, вони обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Байден запевнив, що пакет буде "швидким та потужним" і посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні. Документом передбачено надання допомоги на понад $60 млрд. Третина пакета — на поповнення арсеналів США, а пряма фінансова допомога — як кредит. Детальніше – в інфографіці LIGA.net .

. 21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Штати можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

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