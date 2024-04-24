Сенат ухвалив законопроєкт з допомогою Україні. Байден негайно підпише

Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS

Американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,3 млрд. Про це стало відомо на засіданні Верхньої палати Конгресу 24 квітня, яке транслювалося онлайн.

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"За" проголосували 79 конгресменів, "проти" висловилися 17.

20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні у розмірі $60,84 млрд.

Таким чином обидві палати Конгресу схвалили допомогу союзникам, тепер документ має підписати президент Джо Байден.

У Білому домі заявили, що президент готовий підписати його сьогодні, 24 квітня, щоб швидше розпочати надсилання зброї Україні.

"Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру Макконнеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт. Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", – висловився американський лідер.

17 квітня 2024 року у Білому домі заявили, що Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня Politico писало, що адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги для України, який міститиме бронетехніку, на додаток до артилерії та протиповітряної оборони.

23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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