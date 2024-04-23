Більшість зброї, яку США передадуть Україні, вже на складах у Європі – CNN

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Більша частина озброєнь з нового пакета допомоги США для України, яку Вашингтон виділить після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже перебуває на складах у країнах Європи. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з наданням військової допомоги Києву.

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За його словами, більша частина озброєння з нового пакета вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротить час, необхідний для перевезення зброї в Україну.

Співрозмовник видання зазначив, що одними з перших будуть доставлені артилерійські снаряди.

У матеріалі йдеться, що, перетнувши кордон, посадовці у Києві намагатимуться якомога швидше доставити зброю туди, де вона потрібна, але це "створить певні логістичні проблеми, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів".

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні. Документом передбачено надання допомоги на понад $60 млрд. Третина пакета — на поповнення арсеналів США, а пряма фінансова допомога — як кредит. Детальніше – в інфографіці LIGA.net.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Штати можуть розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

22 квітня конгресмен Томас Кейн заявив, що частину зброї доставлять до України швидше, ніж хтось міг подумати.

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