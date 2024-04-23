Більшість зброї, яку США передадуть Україні, вже на складах у Європі – CNN
Більша частина озброєнь з нового пакета допомоги США для України, яку Вашингтон виділить після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже перебуває на складах у країнах Європи. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з наданням військової допомоги Києву.
За його словами, більша частина озброєння з нового пакета вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротить час, необхідний для перевезення зброї в Україну.
Співрозмовник видання зазначив, що одними з перших будуть доставлені артилерійські снаряди.
У матеріалі йдеться, що, перетнувши кордон, посадовці у Києві намагатимуться якомога швидше доставити зброю туди, де вона потрібна, але це "створить певні логістичні проблеми, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів".
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