Большая часть оружия, которое США передадут Украине, уже на складах в Европе – CNN
Большая часть вооружений из нового пакета помощи США для Украины, которую Вашингтон выделит после завершения процедуры одобрения соответствующего закона, уже находится на складах в странах Европы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с предоставлением военной помощи Киеву.
По его словам, большая часть вооружения из нового пакета уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для перевозки оружия в Украину.
Собеседник издания отметил, что одними из первых будут доставлены артиллерийские снаряды.
В материале говорится, что, пересекая границу, чиновники в Киеве постараются как можно быстрее доставить оружие туда, где оно нужно, но это "создаст определенные логистические проблемы, учитывая огромное количество материальных средств".
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