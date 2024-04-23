Большая часть оружия, которое США передадут Украине, уже на складах в Европе – CNN

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Большая часть вооружений из нового пакета помощи США для Украины, которую Вашингтон выделит после завершения процедуры одобрения соответствующего закона, уже находится на складах в странах Европы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с предоставлением военной помощи Киеву.

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По его словам, большая часть вооружения из нового пакета уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для перевозки оружия в Украину.

Собеседник издания отметил, что одними из первых будут доставлены артиллерийские снаряды.

В материале говорится, что, пересекая границу, чиновники в Киеве постараются как можно быстрее доставить оружие туда, где оно нужно, но это "создаст определенные логистические проблемы, учитывая огромное количество материальных средств".

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине. Документом предусмотрено оказание помощи более чем на $60 млрд. Треть пакета — на пополнение арсеналов США, а прямая финансовая помощь — как кредит. Детальнее – в инфографике LIGA.net.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Штаты могут начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля конгрессмен Томас Кейн заявил, что часть оружия доставят в Украину быстрее, чем кто-либо мог подумать.

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