У Байдена рассказали, как будут распределять принятую Конгрессом помощь Украине
США выделят сразу пакеты для удовлетворения немедленных оборонных потребностей украинской армии, а затем сосредоточатся на обеспечении долгосрочной стратегии Украины по отражению российской агрессии. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Как только президент [Джо Байден] получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые украинцам наиболее нужны сейчас", – сказал он.
Потом, по словам Кирби, в течение лета и осени США будут продолжать диалог с Украиной относительно долгосрочной поддержки.
На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины "в целях удовлетворения этих потребностей", уточнил представитель Белого дома.
24 апреля Сенат США принял законопроект с помощью Украине. Байден обещает подписать его сегодня, чтобы поскорее начать передачу Украине военной помощи.
- 17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
- 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.
- 22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.
- 23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.
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