У Байдена рассказали, как будут распределять принятую Конгрессом помощь Украине

Джон Кирби (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

США выделят сразу пакеты для удовлетворения немедленных оборонных потребностей украинской армии, а затем сосредоточатся на обеспечении долгосрочной стратегии Украины по отражению российской агрессии. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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"Как только президент [Джо Байден] получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые украинцам наиболее нужны сейчас", – сказал он.

Потом, по словам Кирби, в течение лета и осени США будут продолжать диалог с Украиной относительно долгосрочной поддержки.

На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины "в целях удовлетворения этих потребностей", уточнил представитель Белого дома.

24 апреля Сенат США принял законопроект с помощью Украине. Байден обещает подписать его сегодня, чтобы поскорее начать передачу Украине военной помощи.

17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.

23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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