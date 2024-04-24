У Байдена рассказали, как будут распределять принятую Конгрессом помощь Украине
Джон Кирби (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

США выделят сразу пакеты для удовлетворения немедленных оборонных потребностей украинской армии, а затем сосредоточатся на обеспечении долгосрочной стратегии Украины по отражению российской агрессии. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Как только президент [Джо Байден] получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые украинцам наиболее нужны сейчас", – сказал он.

Потом, по словам Кирби, в течение лета и осени США будут продолжать диалог с Украиной относительно долгосрочной поддержки.

На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины "в целях удовлетворения этих потребностей", уточнил представитель Белого дома.

24 апреля Сенат США принял законопроект с помощью Украине. Байден обещает подписать его сегодня, чтобы поскорее начать передачу Украине военной помощи.

  • 17 апреля 2024 года в Белом доме заявили, что Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.
  • 21 апреля глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.
  • 22 апреля Politico писало, что администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к артиллерии и противовоздушной обороне.
  • 23 апреля Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $1 млрд.

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