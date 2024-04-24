Кулеба: Відновлення військової підтримки США буде недостатньо для перемоги над Росією

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Відновлення військової допомоги від Сполучених Штатів буде недостатньо, щоб Україна здобула перемогу над Росією. Таку думку в інтерв’ю виданню The Guardian висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, союзники України мають перейти від "висловлення співчуття та обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей та руйнації країни". Адже відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над РФ.

"Жоден пакет не зупинить росіян. Що зупинить росіян — так це єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів", – зазначив глава зовнішньополітичного відомства.

Міністр заявив, що Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це зробила Україна. За його словами, Росія обстрілює Україну у співвідношенні приблизно десять до одного, тоді як Києву не вистачає систем протиповітряної оборони.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у нарощуванні оборонно-промислової бази за два роки великої війни та чого досяг Захід, я думаю, що щось не так з боку Заходу. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – сказав Кулеба.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.

23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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