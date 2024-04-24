Кулеба: Відновлення військової підтримки США буде недостатньо для перемоги над Росією
Відновлення військової допомоги від Сполучених Штатів буде недостатньо, щоб Україна здобула перемогу над Росією. Таку думку в інтерв’ю виданню The Guardian висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, союзники України мають перейти від "висловлення співчуття та обіцянок допомогти у відновленні до запобігання загибелі людей та руйнації країни". Адже відновлення військової допомоги США після місяців затримки в Конгресі не буде достатнім для перемоги над РФ.
"Жоден пакет не зупинить росіян. Що зупинить росіян — так це єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів", – зазначив глава зовнішньополітичного відомства.
Міністр заявив, що Заходу необхідно збільшити виробництво зброї, як це зробила Україна. За його словами, Росія обстрілює Україну у співвідношенні приблизно десять до одного, тоді як Києву не вистачає систем протиповітряної оборони.
"Коли я бачу, чого досягла Росія у нарощуванні оборонно-промислової бази за два роки великої війни та чого досяг Захід, я думаю, що щось не так з боку Заходу. Захід має усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", – сказав Кулеба.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 21 квітня очільник комітету з розвідки Сенату США сказав, що Америка може розпочати надсилання Україні військової техніки, зокрема далекобійних ракет ATACMS, до кінця тижня.
- 23 квітня Reuters повідомило, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.
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