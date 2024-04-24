Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд: что в нем
После подписания президентом США Джо Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил о пакете на $1 млрд.
Это 56-й пакет помощи от Штатов, который администрация Байдена предоставляет Украине из имеющихся запасов.
В Пентагоне отметили, что пакет включает возможности для поддержания "самых неотложных потребностей" Украины, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронетехнику, противотанковое оружие.
В новом пакете есть следующее:
→ ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;
→ зенитные ракеты Stinger;
→ стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны для борьбы с беспилотниками;
→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;
→ 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
→ артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
→ минометные снаряды калибра 60 мм;
→ боевые машины пехоты Bradley;
→ миностойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP;
→ многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности HMMWV;
→ транспортные средства материально-технического обеспечения;
→ тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
→ ракеты с оптическим отслеживанием и наведением TOW;
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ высокоточные авиационные боеприпасы;
→ аэродромно-вспомогательное оборудование;
→ противоброневые мины;
→ противопехотные боеприпасы Claymore;
→ взрывные боеприпасы для уборки помех;
→ приборы ночного видения;
→ запчасти, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
- 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.
- 23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню.
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