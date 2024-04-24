Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд: что в нем

В пакете Штатов – артиллерийские снаряды, боеприпасы к ППО и HIMARS, Javelings/Stingers, БМП Bradley, бронированные машины MRAP и HMMWV

Фото: Генеральный штаб ЗСУ / Facebook

После подписания президентом США Джо Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил о пакете на $1 млрд.

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Это 56-й пакет помощи от Штатов, который администрация Байдена предоставляет Украине из имеющихся запасов.

В Пентагоне отметили, что пакет включает возможности для поддержания "самых неотложных потребностей" Украины, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронетехнику, противотанковое оружие.

В новом пакете есть следующее:

→ ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;

→ зенитные ракеты Stinger;

→ стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны для борьбы с беспилотниками;

→ дополнительные боеприпасы для HIMARS;

→ 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

→ артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

→ минометные снаряды калибра 60 мм;

→ боевые машины пехоты Bradley;

→ миностойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP;

→ многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности HMMWV;

→ транспортные средства материально-технического обеспечения;

→ тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

→ ракеты с оптическим отслеживанием и наведением TOW;

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ высокоточные авиационные боеприпасы;

→ аэродромно-вспомогательное оборудование;

→ противоброневые мины;

→ противопехотные боеприпасы Claymore;

→ взрывные боеприпасы для уборки помех;

→ приборы ночного видения;

→ запчасти, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

23 апреля американский Сенат проголосовал за принятие дополнительного финансирования союзникам: Украине, Израилю и Тайваню.

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