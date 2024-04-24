Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд: що в ньому
Після підписання президентом США Джо Байденом закону про допомогу Україні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд.
Це 56-й пакет допомоги від Штатів, який адміністрація Байдена надає Україні зі наявних запасів.
У Пентагоні зазначили, що пакет містить можливості для підтримки "найнагальніших потреб" України, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, бронетехніку, протитанкову зброю.
У новому пакеті є таке:
→ ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;
→ зенітні ракети Stinger;
→ стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включно з патронами для боротьби з безпілотниками;
→ додаткові боєприпаси для HIMARS;
→ 155-мм артилерійські снаряди, включно зі снарядами з фугасною речовиною та покращеними звичайними боєприпасами подвійного призначення;
→ артилерійські снаряди калібру 105 мм;
→ мінометні снаряди калібру 60 мм;
→ бойові машини піхоти Bradley;
→ мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP;
→ багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності HMMWV;
→ транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
→ тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
→ ракети з оптичним відстеженням і наведенням TOW;
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ високоточні авіаційні боєприпаси;
→ аеродромно-допоміжне обладнання;
→ протиброньові міни;
→ протипіхотні боєприпаси Claymore;
→ підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
→ прилади нічного бачення;
→ запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.
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