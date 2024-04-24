Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд: що в ньому

У пакеті Штатів – артилерійські снаряди, боєприпаси до ППО і HIMARS, Javelings/Stingers, БМП Bradley, броньовані машини MRAP й HMMWV

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Після підписання президентом США Джо Байденом закону про допомогу Україні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд.

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Це 56-й пакет допомоги від Штатів, який адміністрація Байдена надає Україні зі наявних запасів.

У Пентагоні зазначили, що пакет містить можливості для підтримки "найнагальніших потреб" України, зокрема засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, бронетехніку, протитанкову зброю.

У новому пакеті є таке:

→ ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;

→ зенітні ракети Stinger;

→ стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включно з патронами для боротьби з безпілотниками;

→ додаткові боєприпаси для HIMARS;

→ 155-мм артилерійські снаряди, включно зі снарядами з фугасною речовиною та покращеними звичайними боєприпасами подвійного призначення;

→ артилерійські снаряди калібру 105 мм;

→ мінометні снаряди калібру 60 мм;

→ бойові машини піхоти Bradley;

→ мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP;

→ багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності HMMWV;

→ транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

→ тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

→ ракети з оптичним відстеженням і наведенням TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ високоточні авіаційні боєприпаси;

→ аеродромно-допоміжне обладнання;

→ протиброньові міни;

→ протипіхотні боєприпаси Claymore;

→ підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

→ прилади нічного бачення;

→ запчастини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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