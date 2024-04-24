Байден підписав закон про допомогу Україні
Президент США Джо Байден підписав закони про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі.
24 квітня американський президент підписав ухвалений Конгресом пакет законів, який передбачає виділення Україні додаткової військової та економічної допомоги на $61 млрд, а також надання допомоги іншим союзникам США – Ізраїлю та Тайваню.
"Я щойно підписав закон, який стосується допомоги з безпеки. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим. Вона надасть допомогу нашим партнерам для того, щоб вони могли себе захистити", – заявив Байден.
Президент США запевнив, що черговий пакет військової допомоги Україні буде відправлений "впродовж наступних кількох годин".
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- Після цього закон передали Байдену на підпис. У Білому домі заявили, що президент підпише його "негайно".
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