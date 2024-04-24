Байден підписав закон про допомогу Україні

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден підписав закони про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

24 квітня американський президент підписав ухвалений Конгресом пакет законів, який передбачає виділення Україні додаткової військової та економічної допомоги на $61 млрд, а також надання допомоги іншим союзникам США – Ізраїлю та Тайваню.

"Я щойно підписав закон, який стосується допомоги з безпеки. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим. Вона надасть допомогу нашим партнерам для того, щоб вони могли себе захистити", – заявив Байден.

Президент США запевнив, що черговий пакет військової допомоги Україні буде відправлений "впродовж наступних кількох годин".

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування союзникам: Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Після цього закон передали Байдену на підпис. У Білому домі заявили, що президент підпише його "негайно".

Читайте також: З чого складаються $60 млрд допомоги США для України: інфографіка LIGA.net