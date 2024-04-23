21-ше засідання "Рамштайну" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі Остіна – Пентагон
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

США налаштовані та готові розпочати надання необхідного військового потенціалу Україні після ухвалення додаткового бюджетного законодавства Палатою представників. Зокрема у п'ятницю, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.

Він підкреслив, що 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Я б сказав, що примітно, що попри припущення Росії про те, що міжнародна спільнота з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все було навпаки", — сказав Райдер.

Він поінформував, що група складається з 50 країн і залишається єдиною в протистоянні вторгненню російського диктатора Володимира Путіна

"Ви бачили, як альянс НАТО для колективної оборони розширюється, підкреслюючи міжнародний консенсус, що безпека України має значення для безпеки всіх наших націй", – сказав прессекретар.

  • 19 березня міністр оборони США, відкриваючи 20-те засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Сполучені Штати шукають варіанти безперебійної допомоги Україні.

  • Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.

  • Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер заявив, що уряд країни передасть Україні пакет військової допомоги на суму $450 млн. До нього увійдуть майже три сотні бойових броньованих машин LMV, а також три мінні тральники.

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