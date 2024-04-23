21-ше засідання "Рамштайну" відбудеться 26 квітня в онлайн-форматі за участі Остіна – Пентагон

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

США налаштовані та готові розпочати надання необхідного військового потенціалу Україні після ухвалення додаткового бюджетного законодавства Палатою представників. Зокрема у п'ятницю, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор ВПС Пет Райдер.

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Він підкреслив, що 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун проведуть 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Я б сказав, що примітно, що попри припущення Росії про те, що міжнародна спільнота з часом розпадеться і втратить зацікавленість у підтримці України, все було навпаки", — сказав Райдер.

Він поінформував, що група складається з 50 країн і залишається єдиною в протистоянні вторгненню російського диктатора Володимира Путіна.

"Ви бачили, як альянс НАТО для колективної оборони розширюється, підкреслюючи міжнародний консенсус, що безпека України має значення для безпеки всіх наших націй", – сказав прессекретар.

19 березня міністр оборони США, відкриваючи 20-те засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Сполучені Штати шукають варіанти безперебійної допомоги Україні.

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер заявив, що уряд країни передасть Україні пакет військової допомоги на суму $450 млн. До нього увійдуть майже три сотні бойових броньованих машин LMV, а також три мінні тральники.

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