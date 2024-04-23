21-е заседание "Рамштайн" пройдет 26 апреля в онлайн-формате с участием Остина – Пентагон

Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

США настроены и готовы приступить к предоставлению необходимого военного потенциала Украине после принятия дополнительного бюджетного законодательства Палатой представителей. В частности, в пятницу, 26 апреля, состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер.

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Он подчеркнул, что 26 апреля, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун проведут 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Я бы сказал, что примечательно, что несмотря на предположение России о том, что международное сообщество со временем распадется и потеряет заинтересованность в поддержке Украины, все было наоборот", – сказал Райдер.

Он проинформировал, что группа состоит из 50 стран и остается единой в противостоянии вторжению российского диктатора Владимира Путина.

"Вы видели, как альянс НАТО для коллективной обороны расширяется, подчеркивая международный консенсус, что безопасность Украины имеет значение для безопасности всех наших наций", – сказал пресс-секретарь.

19 марта министр обороны США, открывая 20-е заседание в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине.

Министр обороны Германии анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что правительство страны передаст Украине пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут почти три сотни боевых бронированных машин LMV, а также три минных тральщика.

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