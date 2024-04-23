21-е заседание "Рамштайн" пройдет 26 апреля в онлайн-формате с участием Остина – Пентагон
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

США настроены и готовы приступить к предоставлению необходимого военного потенциала Украине после принятия дополнительного бюджетного законодательства Палатой представителей. В частности, в пятницу, 26 апреля, состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер.

Он подчеркнул, что 26 апреля, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун проведут 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Я бы сказал, что примечательно, что несмотря на предположение России о том, что международное сообщество со временем распадется и потеряет заинтересованность в поддержке Украины, все было наоборот", – сказал Райдер.

Он проинформировал, что группа состоит из 50 стран и остается единой в противостоянии вторжению российского диктатора Владимира Путина.

"Вы видели, как альянс НАТО для коллективной обороны расширяется, подчеркивая международный консенсус, что безопасность Украины имеет значение для безопасности всех наших наций", – сказал пресс-секретарь.

  • 19 марта министр обороны США, открывая 20-е заседание в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине.

  • Министр обороны Германии анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus.

  • Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявил, что правительство страны передаст Украине пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут почти три сотни боевых бронированных машин LMV, а также три минных тральщика.

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