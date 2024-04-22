Зеленский: В договоренностях о ATACMS для Украины все точки расставлены
Украина и США окончательно достигли договоренностей по вопросу предоставления дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
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После разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил, что Украина работает с американскими партнерами ради увеличения возможностей сил обороны.
Он назвал четыре ключевых приоритета в этом вопросе – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее.
"А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америко!" – сказал Зеленский.
"А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америко!" – сказал Зеленский.
Также, как отметил глава государства, украинская и американская команды начали работу над двусторонним договором безопасности.
"Можем сделать так, чтобы наше соглашение стало действительно образцовым и принесло не только больше безопасности нашему народу, но и помогло всей европейской истории двигаться правильно и только мирно", - сказал президент.
Зеленский проинформировал о встрече с делегацией конгрессменов обеих партий, прибывших в Украину. В частности, на встрече обсуждали, как сделать этот год результативным для Украины и всей коалиции "защитников международного порядка".
С конгрессменами и Байденом говорили о подготовке первого Глобального саммита мира в Швейцарии, формат и формула которого должны стать историей успеха для Украины и мирового большинства, добавил Зеленский.
СПРАВКА. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем.
В октябре 2023 стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.
- 13 марта стало известно, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине ракет ATACMS с радиусом действия около 290 км для поражения российских военных объектов в Крыму.
- 29 марта Глава объединенного комитета начальников штабов США Браун заявил , что риск эскалации войны из-за передачи Украины ATACMS "не так высок, как, возможно, было изначально".
- В тот же день Зеленский подтвердил, что ATACMS нужны Украине для того, чтобы наносить удары по аэродромам врага во временно оккупированном Крыму.