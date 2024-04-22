Зеленский: В договоренностях о ATACMS для Украины все точки расставлены

Украина уже получала ATACMS от США, но с дальностью до 165 км

Запуск ATACMS (Фото: Tara Hutcheson/USAASC)

Украина и США окончательно достигли договоренностей по вопросу предоставления дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он назвал четыре ключевых приоритета в этом вопросе – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее.



"А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америко!" – сказал Зеленский.

Также, как отметил глава государства, украинская и американская команды начали работу над двусторонним договором безопасности.



"Можем сделать так, чтобы наше соглашение стало действительно образцовым и принесло не только больше безопасности нашему народу, но и помогло всей европейской истории двигаться правильно и только мирно", - сказал президент.

Зеленский проинформировал о встрече с делегацией конгрессменов обеих партий, прибывших в Украину. В частности, на встрече обсуждали, как сделать этот год результативным для Украины и всей коалиции "защитников международного порядка".

С конгрессменами и Байденом говорили о подготовке первого Глобального саммита мира в Швейцарии, формат и формула которого должны стать историей успеха для Украины и мирового большинства, добавил Зеленский.

СПРАВКА. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.