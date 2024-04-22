Зеленський: У домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені

Україна вже отримувала ATACMS від США, але із дальністю до 165 кілометрів

Запуск ATACMS (Фото: Tara Hutcheson/USAASC)

Україна і США остаточно досягли домовленостей у питанні надання далекобійних ракет ATACMS. Про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Він назвав чотири ключові пріоритети у цьому питанні – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше.



"А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!" – сказав Зеленський.

Також, як зазначив голова держави, українська та американська команди почали роботу над двосторонньою безпековою угодою.



"Можемо зробити так, щоб наша угода стала дійсно взірцевою та принесла не лише більше безпеки нашому народу, але й допомогла всій європейській історії рухатись правильно й тільки мирно", – сказав президент.

Зеленський проінформував про зустріч із делегацією конгресменів обох партій, які прибули до України. Зокрема, на зустрічі обговорювали, яким чином зробити цей рік результативним для України та всієї коаліції "захисників міжнародного порядку".

З конгресменами та Байденом говорили про підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії, формат та формула якого повинні стати історією успіху для України та світової більшості, додав Зеленський.

ДОВІДКА. ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS або високомобільних артилерійських ракетних систем.



У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS з касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

13 березня WSJ писало, що Пентагон розглядає можливість передання Україні ракет ATACMS із радіусом дії близько 290 км для ураження російських військових об’єктів в Криму.

29 березня голова об'єднаного комітету начальників штабів США Браун заявив, що ризик ескалації війни через передачу Україні ATACMS "не такий високий, як, можливо, було спочатку".

Того ж дня Зеленський підтвердив, що ATACMS потрібні Україні для того, щоб завдавати ударів по летовищах ворога в тимчасово окупованому Криму.

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