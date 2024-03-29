Головний генерал США про передання Україні ATACMS: Ризик ескалації не такий великий, як очікувалося
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризик ескалації війни через передачу Україні ракет ATACMS "не такий високий, як, можливо, було спочатку". Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його Defence One.
За його словами, стримана реакція Росії на атаки українських безпілотників по її території дозволила Пентагону скоригувати свій аналіз ризику посилання ATACMS.
"Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей та різних дій", – сказав Браун.
Раніше військові чиновники США говорили, що надання Україні такої зброї нібито може змусити Росію дати ядерну відповідь або підштовхнути її до нападу на НАТО.
- У ніч на 17 жовтня 2023 року ЗСУ (імовірно, вперше) атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.
- Вдень 18 жовтня з'явилося відео із залповим пуском шести ракет (імовірно) ATACMS у темний час доби.
- Поки що Україні дали всього близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS з унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.
- За словами глави МЗС України, США регулярно поставлятимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше". ЗСУ допускають, що РФ може збивати ATACMS – це можуть бути ЗРК С-300В1. Союзники категорично забороняють Україні бити по території РФ їхньою зброєю, зокрема ATACMS.
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