Головний генерал США про передання Україні ATACMS: Ризик ескалації не такий великий, як очікувалося

Чарльз Браун (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризик ескалації війни через передачу Україні ракет ATACMS "не такий високий, як, можливо, було спочатку". Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його Defence One.

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За його словами, стримана реакція Росії на атаки українських безпілотників по її території дозволила Пентагону скоригувати свій аналіз ризику посилання ATACMS.

"Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей та різних дій", – сказав Браун.

Раніше військові чиновники США говорили, що надання Україні такої зброї нібито може змусити Росію дати ядерну відповідь або підштовхнути її до нападу на НАТО.

ДОВІДКА Ракети ATACMS запускаються з пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS та їхніх модифікацій на озброєнні у союзників. Різні варіанти ATACMS мають дальність ураження до 300 км (тестова версія ракети PRISM – до 500). На початку літа 2022 року Україна отримала HIMARS та реактивні снаряди, які б'ють на 70-80 км. У жовтні 2023 року Україна вперше застосувала найстарішу/базову версію ATACMS – Block 1 – з касетною б/ч, що містить 950 суббоєприпасів M74. Понад рік після початку великої війни Білий дім відхиляв запити України про надання ATACMS: там переживали, що цією зброєю битимуть по території країни-окупанта, що призведе до "ескалації", і заявляли, що таких ракет у них "мало". Ракети ATACMS запускаються з пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS та їхніх модифікацій на озброєнні у союзників. Різні варіанти ATACMS мають дальність ураження до 300 км (тестова версія ракети PRISM – до 500). На початку літа 2022 року Україна отримала HIMARS та реактивні снаряди, які б'ють на 70-80 км. У жовтні 2023 року Україна вперше застосувала найстарішу/базову версію ATACMS – Block 1 – з касетною б/ч, що містить 950 суббоєприпасів M74. Понад рік після початку великої війни Білий дім відхиляв запити України про надання ATACMS: там переживали, що цією зброєю битимуть по території країни-окупанта, що призведе до "ескалації", і заявляли, що таких ракет у них "мало".

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