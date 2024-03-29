Главный генерал США о передаче Украине ATACMS: Риск эскалации не так велик, как ожидалось

Чарльз Браун (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что риск эскалации войны из-за передачи Украине ракет ATACMS "не так высок, как, возможно, было вначале". Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его Defence One.

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По его словам, сдержанная реакция России на атаки украинских беспилотников по ее территории позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.

"Это то, на что мы обращаем внимание. Вы знаете, какова вероятность эскалации, исходя из разных возможностей и разных действий", — сказал Браун.

Ранее военные чиновники США говорили, что предоставление Украине такого оружия якобы может вынудить Россию дать ядерный ответ или подтолкнуть ее к нападению на НАТО.

СПРАВКА Ракеты ATACMS запускаются с пусковых установок M142 HIMARS, M270 MLRS и их модификаций на вооружении у союзников. Различные варианты ATACMS имеют дальность поражения до 300 км (тестовая версия ракеты PRISM – до 500). В начале лета 2022 года Украина получила HIMARS и реактивные снаряды, которые бьют на 70-80 км. В октябре 2023 года Украина впервые применила самую старую/базовую версию ATACMS – Block 1 – с кассетной б/ч, содержащей 950 суббоеприпасов M74. Более года после начала большой войны Белый дом отклонял запросы Украины о предоставлении ATACMS: там переживали, что этим оружием будут бить по территории страны-оккупанта, что приведет к "эскалации", и заявляли, что таких ракет у них у самих "мало". Ракеты ATACMS запускаются с пусковых установок M142 HIMARS, M270 MLRS и их модификаций на вооружении у союзников. Различные варианты ATACMS имеют дальность поражения до 300 км (тестовая версия ракеты PRISM – до 500). В начале лета 2022 года Украина получила HIMARS и реактивные снаряды, которые бьют на 70-80 км. В октябре 2023 года Украина впервые применила самую старую/базовую версию ATACMS – Block 1 – с кассетной б/ч, содержащей 950 суббоеприпасов M74. Более года после начала большой войны Белый дом отклонял запросы Украины о предоставлении ATACMS: там переживали, что этим оружием будут бить по территории страны-оккупанта, что приведет к "эскалации", и заявляли, что таких ракет у них у самих "мало".

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