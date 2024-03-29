Главный генерал США о передаче Украине ATACMS: Риск эскалации не так велик, как ожидалось
Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что риск эскалации войны из-за передачи Украине ракет ATACMS "не так высок, как, возможно, было вначале". Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его Defence One.
По его словам, сдержанная реакция России на атаки украинских беспилотников по ее территории позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.
"Это то, на что мы обращаем внимание. Вы знаете, какова вероятность эскалации, исходя из разных возможностей и разных действий", — сказал Браун.
Ранее военные чиновники США говорили, что предоставление Украине такого оружия якобы может вынудить Россию дать ядерный ответ или подтолкнуть ее к нападению на НАТО.
- В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
- Днем 18 октября появилось видео с залповым пуском шести ракет (предположительно) ATACMS в темное время суток.
- Пока Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM — до 500 км.
- По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше". ВСУ допускают, что РФ может сбивать ATACMS — это могут быть ЗРК С-300В1. Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.
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