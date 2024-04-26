США готують найбільший пакет для ЗСУ на $6 млрд, але зброя прибуде не скоро – Politico

США вносять "останні штрихи" в один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Сил оборони на суму $6 млрд. Але йдеться про допомогу у довгостроковій перспективі, а не про швидкі постачання. Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох неназваних американських чиновників.

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За словами однієї з офіційних осіб і третьої особи, знайомої з планом, пакет включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

За даними видання, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом найближчих кількох років, оскільки це не допомога із наявних запасів – гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання.

Очікується, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час "Рамштайну-21".

23 квітня американський Сенат проголосував за ухвалення додаткового фінансування для союзників: України, Ізраїлю і Тайваню.

24 квітня закон про допомогу Україні на майже $61 млрд підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Напередодні CNN писало, що там будуть ATACMS. Зеленський теж казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.

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