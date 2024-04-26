NYT: У Пентагоні заявили, що мета надання Україні ATACMS на 300 км – удари по Криму

ATACMS (Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara)

Українські сили зможуть використовувати отримані від Штатів далекобійні ракети ATACMS для більш ефективних ударів по військах РФ у тимчасово окупованому Криму. Про це The New York Times повідомили неназвані високопоставлені чиновники Пентагону.

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У публікації видання йдеться, що після кількох місяців запитів Україна отримала більш далекобійну версію ракет ATACMS, які можуть долати відстань в 190 миль – це близько 305 км.

Посадовці, що займаються питаннями національної безпеки США, заявили, що значна частина постачань зброї, яка довго відкладалася, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України.

Нова зброя може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання військ РФ на південному сході.

За словами одного з неназваних високопоставлених чиновників Штатів, мета постачань ракет великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок".

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялось, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що у лютому Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, схвалений 12 березня.

За даними Reuters, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна також використала ATACMS в ніч проти 24 квітня.

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