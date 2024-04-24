Радник Байдена заявив, що США продовжать постачати Україні ракети ATACMS

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Сполучені Штати Америки й надалі продовжать постачати Україні далекобійні ракети ATACMS. Про це на брифінгу повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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"Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька, і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", – заявив він.

Салліван зазначив, що у лютому президент США Джо Байден наказав надати Україні "значну кількість" ракет ATACMS. Вони увійшли в пакет допомоги, який американський лідер схвалив 12 березня.

"Ці ракети вже прибули в Україну. Це сталося після того, як Росія використала проти України північнокорейські балістичні ракети, а також збільшила атаки на цивільну інфраструктуру", – сказав він.

Радник американського президента наголосив, що Україна зобов’язалася використовувати ATACMS лише всередині держави, а не для ударів по об'єктах на території Росії.

ДОВІДКА ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS чи високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS із касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км. ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS чи високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS із касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

12 березня Politico повідомляло, що адміністрація Байдена може оголосити про постачання Україні "певної кількості" ракет ATACMS, здатних бити на 160 км.

Того ж дня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн. В пакет увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не було повідомлено.

24 квітня видання Politico повідомило, що в березні США таємно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна використала ATACMS в ніч проти 24 квітня.

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