США таємно поставили Україні ATACMS великої дальності, ЗСУ їх вже застосували – Politico

Американські ЗМІ стверджують, що Вашингтон ще у березні таємно поставив Києву ракети ATACMS великої дальності з радіусом дії понад 300 кілометрів

Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

У березні адміністрація президента США Джо Байдена таємно відправила в Україну ракети ATACMS великої дальності з радіусом дії понад 300 кілометрів. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена та двох чиновників США.

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За даними співрозмовників видання, Київ уже двічі застосував цю зброю, щоб завдати глибоких ударів у тилу Росії на окупованих територіях. Це дозволило українським силам поставити під загрозу більше російських цілей в Україні.

Ще одна офіційна особа США також заявила виданню, що Білий дім включить додаткові ATACMS далекого радіусу дії в новий пакет військової допомоги на 1$ млрд, схвалений Байденом у середу.

Як повідомляє видання Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника, ракети були вперше використані вранці 17 квітня та запущені по російському аеродрому в Криму, який знаходився приблизно за 165 км від підконтрольної Україні території.

В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой у районі військового аеродрому пролунали вибухи. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив удар ЗСУ по військовому аеродрому в Джанкої, а Головне управління розвідки Міноборони надало перелік уражених об’єктів – це російські пускові установки комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та літаки. Також були дані про ліквідацію особового складу противника.

ДОПОВНЕНО О 21:50. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця Штатів, повідомив, що Україна також використала ATACMS минулої ночі.

Представник Пентагону Чарлі Дієц повідомив журналістам, що США передали Україні балістичні ракети далекої дії ATACMS ще у пакеті допомоги на $300 млн у березні.

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Після оголошення США нового пакета допомоги президент України натякнув, що в ньому є далекобійні ракети ATACMS.

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