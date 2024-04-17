Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив удар Збройних Сил України по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої та подякував військовим за роботу.

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"Сьогодні ЗСУ реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність", – сказав український лідер.

Зеленський окремо подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за організацію цієї операції.

"Окупанти повинні втрачати, і кожна їхня втрата – це сила України", – наголосив Зеленський.

В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой в районі військового аеродрому пролунали вибухи.

LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому в Джанкої.

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