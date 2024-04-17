Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил удар Вооруженных Сил Украины по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое и поблагодарил военных за работу.

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"Сегодня ВСУ реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость", — сказал украинский лидер.

Зеленский отдельно поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за организацию данной операции.

"Оккупанты должны терять, и каждая их потеря – это сила Украины", — подчеркнул Зеленский.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы.

LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое.

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