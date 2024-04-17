В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что шумно было в городе Джанкой в районе военного аэродрома.

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По словам россиян, взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги. Сразу после этого появились фото и видео: на месте возник пожар, поднимается густой дым.

Ресурсы врага, связанные с силовиками, пишут о "прилетах" по действующему аэродрому "Джанкой". Оккупанты утверждают, что там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа в составе трех авиационных эскадрилий.

На аэродроме, предварительно, базируются военные вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52, а также вертолеты государственной пограничной службы ФСБ РФ.

Вечером 4 апреля 2024 года в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор оккупантов заявили, что город атаковали беспилотники.

В ночь на 5 апреля по стране-агрессору России была совершена массированная атака беспилотниками – по городам, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии.

Сегодня собеседник LIGA.net в силовых структурах сообщил, что на российском аэродроме Морозовск в Ростовской области в результате ночной атаки дронов уничтожены по меньшей мере шесть самолетов оккупантов. По его словам, это результат работы СБУ и Сил обороны.

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