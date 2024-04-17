У Джанкої на півночі Криму гриміли вибухи. Росіяни пишуть про атаку на аеродром – відео
В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Російські пропагандистські Telegram-канали стверджують, що гучно було в місті Джанкой в районі військового аеродрому.
За словами росіян, вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Одразу після цього з'явились фото та відео: на місці виникла пожежа, здіймається густий дим.
Ресурси ворога, пов'язані з силовиками, пишуть про "прильоти" по діючому аеродрому "Джанкой". Окупанти стверджують, що там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу у складі трьох авіаційних ескадрилій.
На аеродромі, попередньо, базуються військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також вертольоти державної прикордонної служби ФСБ РФ.
- Увечері 4 квітня 2024 року в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор окупантів заявили, що місто атакували безпілотники.
- У ніч проти 5 квітня по країні-агресору Росії була здійснена масована атака безпілотниками – по містах, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії.
- Сьогодні співбесідник LIGA.net у силових структурах повідомив, що на російському аеродромі Морозовськ у Ростовській області унаслідок нічної атаки дронів знищено щонайменше шість літаків окупантів. За його словами, це результат роботи Служби безпеки України та Сил оборони.
Читайте також: ГУР та ЗСУ вдарили по російських аеродромах: знищено Су-25, пошкоджено Ту-95МС – джерело