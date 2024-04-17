Джанкой. Супутник зафіксував шість осередків займання на аеродромі росіян – фото

На летовищі розташовано військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також вертольоти державної прикордонної служби ФСБ РФ

Аеродром Джанкой (Фото: пропагандисти РФ)

Система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території російського воєнного аеродрому, з'ясувала LIGA.net. Зранку пропагандисти заявляли про вибухи.

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За координатами 45.7046691, 34.4198649, як стверджують росіяни, базується аеродром "Джанкой", виявлено шість великих пожеж.

Відомо, що там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу у складі трьох авіаційних ескадрилій.

На летовищі розташовано військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також вертольоти державної прикордонної служби ФСБ РФ.

Увечері 4 квітня 2024 року в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор окупантів заявили, що місто атакували безпілотники.

У ніч проти 5 квітня по країні-агресору Росії була здійснена масована атака безпілотниками – по містах, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії.

У той день співбесідник LIGA.net у силових структурах повідомив, що на російському аеродромі Морозовськ у Ростовській області унаслідок нічної атаки дронів знищено щонайменше шість літаків окупантів. За його словами, це результат роботи Служби безпеки України та Сил оборони.

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