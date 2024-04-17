Джанкой. Супутник зафіксував шість осередків займання на аеродромі росіян – фото
Аеродром Джанкой (Фото: пропагандисти РФ)

Система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території російського воєнного аеродрому, з'ясувала LIGA.net. Зранку пропагандисти заявляли про вибухи.

За координатами 45.7046691, 34.4198649, як стверджують росіяни, базується аеродром "Джанкой", виявлено шість великих пожеж.

Джанкой. Супутник зафіксував шість осередків займання на аеродромі росіян – фото
Джанкой. Супутник зафіксував шість осередків займання на аеродромі росіян – фото

Відомо, що там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу у складі трьох авіаційних ескадрилій.

На летовищі розташовано військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також вертольоти державної прикордонної служби ФСБ РФ.

  • Увечері 4 квітня 2024 року в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор окупантів заявили, що місто атакували безпілотники.
  • У ніч проти 5 квітня по країні-агресору Росії була здійснена масована атака безпілотниками – по містах, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії.
  • У той день співбесідник LIGA.net у силових структурах повідомив, що на російському аеродромі Морозовськ у Ростовській області унаслідок нічної атаки дронів знищено щонайменше шість літаків окупантів. За його словами, це результат роботи Служби безпеки України та Сил оборони.

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