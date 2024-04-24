США тайно поставили Украине ATACMS большой дальности, ВСУ их уже применили – Politico

Американские СМИ утверждают, что Вашингтон еще в марте тайно поставил Киеву ракеты ATACMS большой дальности с радиусом действия более 300 километров

Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

В марте администрация президента США Джо Байдена тайно отправила в Украину ракеты ATACMS большой дальности с радиусом действия более 300 километров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена и двух чиновников США.

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По данным собеседников издания, Киев уже дважды применил это оружие, чтобы нанести глубокие удары в тылу России на оккупированных территориях. Это позволило украинским силам поставить под угрозу большее количество российских целей в Украине.

Еще одно официальное лицо США также заявило изданию, что Белый дом включит дополнительные ATACMS дальнего радиуса действия в новый пакет военной помощи на 1$ млрд, одобренный Байденом в среду.

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, ракеты впервые были использованы утром 17 апреля и запущены по российскому аэродрому в Крыму, который находился примерно в 165 км от подконтрольной Украине территории.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил удар ВСУ по военному аэродрому в Джанкое, а Главное управление разведки Минобороны предоставило перечень пораженных объектов – это российские пусковые установки комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные системы и самолеты. Также были данные о ликвидации личного состава противника.

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

После объявления США нового пакета помощи президент Украины намекнул, что в нем есть дальнобойные ракеты ATACMS.

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