Удар по аэродрому в Джанкое. В разведке рассказали, какие объекты были поражены

Накануне Владимир Зеленский подтвердил удар по военному аэродрому в Крыму

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В результате удара Вооруженных Сил Украины по военному аэродрому во временно оккупированном Джанкое повреждения получили системы противовоздушной обороны и самолеты. Об этом в эфире Донбасс Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

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Он назвал удар по аэродрому "успешной и масштабной" операцией ВСУ.

По словам Юсова, уже есть более детализированная информация по поражениям, 18 апреля она будет официально обнародована.

Представитель ГУР отметил, что в перечне пораженных объектов есть пусковые установки комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные системы и самолеты. Также есть данные о ликвидации личного состава противника.

Юсов подчеркнул, что вся информация будет более подробно обнародована позже.

"Это серьезный урожай и успешная операция ВСУ", – резюмировал он.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму в городе Джанкой в районе военного аэродрома раздались взрывы.

LIGA.net выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое.

выяснила, что система Firms NASA, созданная для обнаружения крупных пожаров, зафиксировала шесть очагов возгорания на территории аэродрома в Джанкое. Впоследствии Зеленский подтвердил удар ВСУ по военному аэродрому в Джанкое и поблагодарил военных за работу.

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