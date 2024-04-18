Удар по аеродрому в Джанкої. В розвідці розповіли, які об’єкти були уражені

Напередодні Володимир Зеленський підтвердив удар по військовому аеродрому в Криму

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Внаслідок удару Збройних Сил України по військовому аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої пошкодження отримали системи протиповітряної оборони та літаки. Про це в ефірі Донбас Реалії повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він назвав удар по аеродрому "успішною і масштабною" операцією ЗСУ.

За словами Юсова, є вже деталізованіша інформація щодо уражень, 18 квітня вона буде офіційно оприлюднена.

Представник ГУР зазначив, що в переліку уражених об’єктів є пускові установки комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та літаки. Також є дані про ліквідацію особового складу противника.

Юсов наголосив, що вся інформація буде детальніше оприлюднена згодом.

"Це серйозний врожай і успішна операція ЗСУ", – резюмував він.

В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой у районі військового аеродрому пролунали вибухи.

LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому в Джанкої.

з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому в Джанкої. Згодом Зеленський підтвердив удар ЗСУ по військовому аеродрому в Джанкої та подякував військовим за роботу.

Читайте також: Дрони ГУР атакували загоризонтний радіолокатор у російській Мордовії – джерело