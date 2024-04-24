Советник Байдена заявил, что США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки и дальше продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", – заявил он.

Салливан отметил, что в феврале президент США Джо Байден отдал приказ предоставить Украине "значительное количество" ракет ATACMS. Они вошли в пакет помощи, который американский лидер одобрил 12 марта.

"Эти ракеты уже прибыли в Украину. Это произошло после того, как Россия использовала против Украины северокорейские баллистические ракеты, а также увеличила атаки на гражданскую инфраструктуру", – сказал он.

Советник американского президента подчеркнул, что Украина обязалась использовать ATACMS только внутри государства, а не для ударов по объектам на территории России.

СПРАВКА ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

12 марта Politico сообщало, что администрация Байдена может объявить о поставках Украине "определенного количества" ракет ATACMS, способных бить на 160 км.

В тот же день США объявили военную помощь Украине на $300 млн. В пакет вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

24 апреля издание Politico сообщило, что в марте США тайно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.

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