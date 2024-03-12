Politico: Соединенные Штаты дадут Украине ATACMS на 160 км в новом пакете помощи

Пуск ракеты ATACMS (Фото: US Army)

Администрация президента США Джо Байдена во вторник может объявить о том, что он направит Украине "некоторое количество" ракет ATACMS в новом пакете военной помощи на сумму $300 млн. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с темой.

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Один из чиновников сообщил, что пакет будет включать "некоторое количество" ракет APAM, которые используются против пехоты и техники. Это более старая версия дальнобойной ракеты ATACMS – в этой модификации дальность составляет около 160 км и несет боеголовки с сотнями кассетных бомб.

Этот же чиновник и еще одно должностное лицо заявили, что пакет также будет включать дополнительные снаряды калибра 155-мм и управляемые реактивные снаряды калибра 227-мм.

Два чиновника заявили медиа, что пакет помощи будет на $300 млн.

Представитель Минобороны США заявил, что ведомство смогло использовать сбережения от предыдущего армейского контракта на оружие для Украины.

Politico отмечает, что этот пакет является "лишь временным решением".

Как отметил чиновник Пентагона, это "не альтернатива" дополнительному запросу президента Джо Байдена о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Новость дополняется...

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

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